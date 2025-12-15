Fiorentina ultima in classifica | dal ritiro ai due nomi per sostituire Vanoli

La Fiorentina si trova in una crisi profonda, ultima in classifica con zero vittorie e appena sei punti. Dopo una serie di sconfitte, tra cui quella contro il Verona, la squadra sta affrontando un momento difficile, che coinvolge anche cambi di staff e nomi per il mercato di gennaio. Una situazione di forte preoccupazione per il futuro del club toscano.

© Calciomercato.it - Fiorentina ultima in classifica: dal ritiro ai due nomi per sostituire Vanoli Crisi senza precedenti in casa gigliata: ieri ennesima sconfitta, arrivata nel finale, contro una diretta concorrente come il Verona Ultima in classifica a quota sei punti e zero alla casella delle vittorie, in quindici partite disputate fino ad oggi in Serie A: è questo il desolante ruolino di marcia della Fiorentina. Fiorentina sotto la Fiesole (Ansa) – Calciomercato.it Partito con grandi aspettative con l’arrivo in panchina di Stefano Pioli, la squadra viola si da subito imbattuta in risultati davvero scadenti, tanto da arrivare all’ esonero dell’allenatore parmense, nonostante un ricco contratto triennale firmato l’estate scorsa. Calciomercato.it FIORENTINA VERONA 1-2 ADANI Silenzio stampa e ritiro a oltranza Vanoli non rischia #seriea #adani Fiorentina ultima in classifica: dal ritiro ai due nomi per sostituire Vanoli - Fiorentina sempre più ultima in classifica: Vanoli è in bilico, Ballardini e Iachini per l'eventuale sostituzione ... calciomercato.it

