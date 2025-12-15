Fiorentina tifosi illusi stanchi e arrabbiati Rottura con la società | Le strade si dividono

Tifosi della Fiorentina, già delusi e frustrati, si sono ritrovati a vivere un momento di rottura con la società. La Curva Fiesole vuota e l’atmosfera tesa evidenziano un malcontento crescente, preludio a un punto di svolta nelle relazioni tra i supporter e la società. Un episodio che segna una fase critica per il club toscano.

Firenze, 15 dicembre 2025 – L’immagine della Curva Fiesole vuota - almeno nella parte alta - prima ancora che l’arbitro fischiasse la fine di Fiorentina-Verona ha lasciato il segno. E ha fatto male. Sicuramente a chi ha il cuore colorato di viola. La squadra si è poi trovata di fronte il parterre della Curva che ha respinto con ampi gesti i calciatori, mentre un nutrito gruppo di ultras raggiungeva l’esterno dello stadio, zona Bar Marisa, dove per un paio d’ore sono stati attesi i calciatori. Post gara che è piaciuto poco come la partita in sé, con i giocatori che si sono dileguati sfruttando un’altra uscita a bordo di una serie di van dai vetri oscurati. Lanazione.it

