Fiorentina l’incubo Serie B prende forma | crollano le quote

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione della Fiorentina in Serie A si fa sempre più preoccupante: dopo quindici giornate, i viola occupano l'ultimo posto con soli 6 punti e nessuna vittoria. La classifica e le quote scommesse riflettono un momento difficile, alimentando i timori di un possibile sorpasso verso la zona retrocessione.

fiorentina l8217incubo serie b prende forma crollano le quote

© Como1907news.com - Fiorentina, l’incubo Serie B prende forma: crollano le quote

La classifica comincia a pesare come un macigno e i numeri, ormai, non concedono più alibi. Dopo quindici giornate di Serie A, la Fiorentina è sempre più ultima, ferma a quota 6 punti e ancora senza una vittoria in campionato. L’ennesima sconfitta, arrivata nello scontro diretto contro l’Hellas Verona, ha trasformato una stagione complicata in un’autentica emergenza sportiva, alimentando scenari che fino a poche settimane fa sembravano impensabili. La squadra guidata da Paolo Vanoli non solo non riesce a invertire la rotta, ma continua a dare la sensazione di essere prigioniera di una spirale negativa che coinvolge risultati, fiducia e ambiente. Como1907news.com

COSA SUCCEDEREBBE alla FIORENTINA se FINISSE in SERIE B?

Video COSA SUCCEDEREBBE alla FIORENTINA se FINISSE in SERIE B?

fiorentina l8217incubo serie bFiorentina sempre più ultima: cala ancora la quota retrocessione, per i bookie il Pisa vede il ritorno in B - La squadra di Paolo Vanoli perde anche lo scontro diretto contro l'Hellas Verona e rimane sempre più ultima in classifica a quota 6 punti, confe ... msn.com

fiorentina l8217incubo serie bCaos Fiorentina, Vanoli confermato dai social. L'incubo Serie B e il "mercato fatto con gli amici" - La crisi della Viola continua e anche contro Verona il Franchi ha visto l'ennesimo epilogo: sconfitta e ultimo posto in classifica, con lo spauracc ... tuttosport.com