Fiorentina il giorno più triste Squadra in ritiro valutazioni sul futuro di Vanoli

La Fiorentina vive un momento di grande crisi dopo la sconfitta contro il Verona, che peggiora la sua posizione in classifica. La squadra è in ritiro, mentre si moltiplicano le valutazioni sul futuro di Vanoli e sulle possibili strategie per affrontare questa difficile fase della stagione. Un lunedì particolarmente triste per i viola, che cercano di reagire a una situazione critica.

Firenze, 15 dicembre 2025 - E' uno dei lunedì più amari della recente storia della Fiorentina. L'ennesima sconfitta in campionato, stavolta per mano di un Verona bravo a crederci fino alla fine, ha spinto ancora più nel baratro la squadra di Vanoli, oggi lontana otto punti dalla zona salvezza. Fiorentina-Verona, le pagelle. In tanti steccano, si salva solo Parisi Quello del Franchi è stato un pomeriggio surreale, nel quale i tifosi hanno spinto a gran voce la Fiorentina prima di vederla soccombere in pieno recupero. Primo tempo non all'altezza della situazione e concluso in svantaggio, nella ripresa l'effetto Franchi sembrava risucchiare verso la Curva Fiesole i giocatori e il pallone. Lanazione.it

