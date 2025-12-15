Fiorentina crisi sempre più grande! L’Hellas Verona sbanca a Firenze e si stacca dall’ultimo posto De Gea e Kean gli eroi sotto accusa | l’analisi

Fiorentina, crisi sempre più grande! De Gea e Keaneroisotto accusa: la fotografia della stagione Viola. L’analisi della Gazzetta dello Sport La Fiorentina attraversa una fase delicata e i volti simbolo del recente passato rischiano di diventare il riflesso più evidente della crisi. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, solo un anno fa David . Calcionews24.com

