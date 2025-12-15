Fiorentina comunicato clamoroso | Le nostre strade si dividono

La Fiorentina annuncia ufficialmente la separazione dalla Proprietà, segnando un momento cruciale per il club. Dopo anni di difficoltà e risultati deludenti, la società comunica la fine di un percorso condiviso, aprendo un nuovo capitolo per il futuro. La decisione riflette le profonde divergenze sulla gestione e gli obiettivi della squadra.

"Noi credevamo di poter intraprendere con questa Proprietà un cammino diverso dall'aver lottato per non retrocedere tre anni su sette di loro gestione e raggiungere come massimo risultato un sesto posto. Il Presidente ci ha fatto capire che tutto 'va bene così.'. È libero di pensarla come crede ma sappia, o fategli sapere, che a questo punto. NOI NON CI RICONOSCIAMO PIÙ IN QUESTA PROPRIETÀ e pertanto.. LE NOSTRE STRADE SI DIVIDONO. Continueremo per sempre ad essere tifosi della Fiorentina e lotteremo con tutte le nostre forze affinché lo spettro dei 'COSMOS' smetta di aleggiare su Firenze ". Si chiude così un lungo post su Facebook dell'associazione centro coordinamento viola club. Liberoquotidiano.it

