Durante l’ultima settimana de La Pennicanza, Fiorello ha scatenato un vero e proprio putiferio in radio, portando a conseguenze imprevedibili. La sua performance ha attirato l’attenzione, coinvolgendo anche Chiello, che potrebbe rischiare la squalifica dal Festival di Sanremo 2026. Un episodio che sta facendo discutere il mondo dello spettacolo e gli appassionati.

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, clamoroso scoop a rischio squalifica

Questa è l’ultima settimana de La Pennicanza e Fiorello ne approfitta per scatenare un putiferio in radio, tanto che Chiello rischia la squalifica dal Festival di Sanremo 2026. Fiorello, clamoroso scoop su Sanremo. La puntata si apre con l’ironia su ‘Sarà Sanremo’, in onda ieri sera: “Sono state presentate le canzoni che saranno in gara al Festival – dice Fiorello – e già i titoli fanno capire quanto studio ci sia dietro. ‘Stella stellina’, ‘Sei tu’, ‘Prima o poi’. sempre colpa di Carlo Conti! Ha detto: ‘Fate titoli brevi, così andiamo veloci!’”. Poi arriva un clamoroso ‘scoop’: “Un caro amico mi ha fatto avere il provino della canzone che Chiello porterà a Sanremo, ‘Ti penso sempre'”. Dilei.it

La Pennicanza, Fiorello lancia uno scoop (clamoroso) su De Martino: “Apre pacchi che è un piacere…” - Nella puntata di oggi, 10 dicembre, lo showman Rai ha contattato di nuovo il Papa e non si è risparmiato un'imitazione irriverente di Al Bano. libero.it

La Pennicanza, Fiorello scatenato se la prende con Gerry Scotti: “Guarda caso è successo proprio ieri…” - Nella puntata di oggi, 15 dicembre, lo showman Rai è stato raggiunto al telefono da Simona Ventura. libero.it