Fine Pop Art di Ilian Rachov

Il prossimo sabato 20 dicembre alle ore 18.00 si inaugura alla Galleria Internazionale Area Contesa Arte di Via Margutta la personale

fine pop art di ilian rachov

Il prossimo sabato 20 dicembre alle ore 18.00, inaugurerà alla Galleria Internazionale Area Contesa Arte - nella storica Via Margutta, la strada degli artisti per antonomasia - "Fine Pop Art" la personale del celebre artista bulgaro Ilian Rachov, a cura di Teresa Zurlo e Tina Zurlo

When Eminem meets Miró and Banksy.Where rebellion becomes color — and street meets soul.

Rachov crea un dialogo visivo inatteso, sfidando l'osservatore a vedere la maestosità della classicità attraverso un filtro irriverente