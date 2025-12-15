Il Tar Puglia ha annullato l’interdittiva antimafia emessa il 4 dicembre 2024 dalla Prefettura di Foggia nei confronti della cooperativa sociale San Giovanni di Dio. La decisione riguarda anche il provvedimento di straordinaria, considerato illegittimo per derivazione. Questa sentenza segna la fine del controllo giudiziario sulla cooperativa, aprendo nuovi scenari per la sua attività.

© Foggiatoday.it - Fine del controllo giudiziario per la cooperativa San Giovanni di Dio: annullata l'interdittiva antimafia

Il Tar Puglia ha annullato l’interdittiva antimafia, spiccata il 4 dicembre 2024 dalla Prefettura di Foggia, nei confronti della cooperativa sociale sanitaria e di servizi integrati per azioni ‘San Giovanni di Dio’ e, contestualmente, per illegittimità derivata, il provvedimento di straordinaria. Foggiatoday.it

Paghe sotto i 5 euro l’ora: commissariata la cooperativa del personale di musei e teatri di Milano

Dipendenti di musei pagati 5 euro l’ora: sotto amministratore giudiziario la cooperativa che fornisce personale - La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario per la società Cooperativa Fema che fornisce personale per musei e teatri: i dipendenti avevano stipendi al di sotto della soglia di povertà. fanpage.it

Cooperativa Tre Fiammelle (Foggia), specializzazione e legalità per il futuro - La Società Cooperativa Tre Fiammelle, con sede a Foggia, rappresenta da oltre sessant'anni un pilastro del Facility Management in Italia, con specializzazioni che spaziano dalla manutenzione degli ... quotidianodipuglia.it

NICOLA BRIENZA A FINE GARA A TREVISO «Abbiamo avuto anche un ottimo approccio, ma il finale di secondo quarto è stato totalmente fuori controllo. Ho cercato di bloccare quella scia negativa, ma gli ultimi quattro minuti del primo tempo sono stati tragici. - facebook.com facebook