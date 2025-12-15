Nella nuova puntata di Hercai, i protagonisti affrontano emozioni contrastanti: dalla nascita di Umut alle condizioni critiche della madre Sadoglu. La famiglia si trova a vivere momenti di gioia e di dolore, tra speranze e perdite, in un susseguirsi di eventi che coinvolgono tutti i personaggi.

Finalmente nasce Umut, ma le condizioni della madre precipitano e un lutto colpisce la famiglia Sadoglu

G randi speranze e grandi dolori si alternano nella nuova puntata di Hercai, in onda stasera alle 21.25 su Real Time. La serie turca è a un punto cruciale: Reyyan combatte tra la vita e la morte, Miran le sta accanto, mentre l’astio tra Hazar e Cihan porta all’ennesimo scontro che sigla la vittoria temporanea di Füsun. Sullo sfondo, le reazioni dei parenti e i nuovi piani per sconfiggere i nemici. “Sandokan”, la clip della serie X Leggi anche › Stasera a “Hercai” Miran e Reyyan prendono una decisione difficile Hercai, anticipazioni 15 dicembre 2025: puntata stasera Real Time. Cihan (Serdar Özer) accusa Miran (Ak?n Akinözü) di aver convinto Azat (Ahmet Tansu Tasanlar) a sposare Gönül (Oya Unustasi), ma Hazar (Serhat Tutumluer) prende le difese del figlio. Iodonna.it

