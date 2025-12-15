L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Cristian Chivu, che si confronta con le aspettative e le critiche sulla posizione della squadra in classifica. Dopo mesi di valutazioni contrastanti, Chivu ribadisce la consapevolezza del percorso e delle ambizioni del team, rispondendo alle percezioni esterne con fermezza e determinazione.

"Finalmente? Ma se cinque mesi fa ci davano per ottavi o decimi perché eravamo finiti": anche Chivu si arrabbia

“Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e di quello che vogliamo fare. Le parole che utilizziamo, noi sappiamo cosa vogliono dire”. È entrato in punta di piedi e con il tempo Cristian Chivu si sta già prendendo l’Inter. Lo dimostrano le sue esultanze sfrenate a ogni gol a testimonianza di quanto l’allenatore tenga alla causa, lo dimostrano anche le ultime dichiarazioni pre e post vittoria contro il Genoa. Perché il tecnico ex Parma nel corso di questi mesi ha sempre tenuto un profilo basso, ma senza mai dimenticare le dichiarazioni e le etichette applicate sulla sua Inter. “Stiamo cercando di combattere contro tutte le negatività. Ilfattoquotidiano.it

