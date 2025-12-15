Finale Coppa Intercontinentale 2025 | le probabili formazioni di Psg-Flamengo e dove vederla

La finale della Coppa Intercontinentale 2025 si svolgerà mercoledì 17 dicembre alle ore 20 all'Ahmed Bin Ali Stadium di Al Rayyan, con PSG e Flamengo pronti a sfidarsi per alzare il trofeo e siglare una stagione memorabile. Una sfida tra due grandi club di fama mondiale, che promette spettacolo e emozioni.

© Sport.periodicodaily.com - Finale Coppa Intercontinentale 2025: le probabili formazioni di Psg-Flamengo e dove vederla Mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 20, presso l'Ahmed Bin Ali Stadium di Al Rayyan, va in scena la finale di Coppa Intercontinentale 2025, che vedrà francesi e brasiliani andare a caccia di un altro trofeo per completare una stagione straordinaria. FINALE COPPA INTERCONTINENTALE 2025: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I francesi vogliono chiudere il cerchio di una stagione staordinaria chiusa con il triplete(Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League). E' mancato soltanto il Mondiale per Club, perso in finale contro il Chelsea, che potrebbe arrivare attraverso questo trofeo. La squadra di Luis Enrique ha iniziato quest'anno con il piede giusto, essendo molto vicina alla qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, e occupando il secondo posto in campionato ad un punto dalla vetta.

