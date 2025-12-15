Final Fantasy come Expedition 33 | quando la creatività fa la differenza tra il fallimento ed il successo
Il primo Final Fantasy, lanciato in un’epoca incerta, ha segnato un punto di svolta nell’industria videoludica. La sua creatività e innovazione hanno determinato il successo di Squaresoft, influenzando profondamente il futuro dei videogiochi di ruolo. Un esempio di come l’audacia e l’originalità possano trasformare un progetto in un’icona senza precedenti.
Sembra impossibile oggi, ma all’epoca in cui il primo Final Fantasy è uscito sul mercato nessuno aveva idea di quale sarebbe stato il suo impatto sul mercato e se mai ne sarebbe stato prodotto un altro, da questo gioco è dipesa l’intera storia di Squaresoft e di un’epoca dell’industria videoludica. Ci troviamo all’indomani del successo ottenuto da Clair Obscure Expedition 33 ai goty e si parla giustamente dell’importanza che questa vittoria ha non solo per i suoi creatori ma per tutta l’industria videoludica. Il gioco di Sandfall Interactive è la dimostrazione che un progetto creato con in testa la voglia di comunicare qualcosa e di non piegarsi alle dinamiche di mercato viene apprezzato dal pubblico, ed anzi è la via da seguire. Esports247.it
