La figlia di Rob Reiner ha commentato la tragica scomparsa del padre e della matrigna, trovati morti nella loro casa di Brentwood. La perdita, avvenuta il 14 dicembre, ha scosso il mondo dello spettacolo e i fan del regista, noto per i suoi successi hollywoodiani. Ecco le prime parole della figlia in questa difficile circostanza.

Figlia di Rob Reiner parla dopo che attore e moglie sono stati trovati morti in casa

La figlia maggiore di Rob Reiner ha rilasciato una dichiarazione in merito alla morte del padre. Reiner, l’amato e affermato regista hollywoodiano, è stato trovato morto ieri, 14 dicembre, insieme alla moglie Michele Singer Reiner nella loro casa di Brentwood, in California. Secondo TMZ, entrambi presentavano ferite da taglio compatibili con quelle inflitte da un coltello. La divisione omicidi della polizia di Los Angeles sta attualmente indagando. Un portavoce della famiglia Reiner ha confermato la loro morte ieri sera. “È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob Reiner”, ha dichiarato il portavoce in un comunicato. Newsner.it

