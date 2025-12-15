Fieg | risorse ai giornali o rischio black out dell’informazione

Il futuro dell'informazione giornalistica in Italia è a rischio: il Parlamento dovrà decidere sulle risorse destinate ai giornali, un passaggio cruciale per garantire la continuità dell'informazione e prevenire un blackout sulla conoscenza delle attività politiche e di governo.

Roma, 15 dicembre 2026 – "Nelle prossime ore il Parlamento sarà chiamato ad esprimersi sulle risorse da destinare ai giornali: è questo il momento per evitare un futuro che metta a rischio l'informazione, con rischio di black out della conoscenza della attività politica e di governo ". A sottolinearlo è Andrea Riffeser Monti, presidente della Federazione Italiana Editori Giornali. "Rivolgo pertanto un ennesimo invito al governo e a tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, perché si garantiscano ai giornali e all'informazione di qualità adeguate risorse - dice - perché con meno informazione ci sarà meno libertà e meno democrazia". Quotidiano.net

