Il Parlamento si prepara a discutere delle risorse destinate ai giornali nella legge di Bilancio, un passaggio cruciale per garantire la continuità dell'informazione. Andrea Riffeser Monti, presidente della FIEG, sottolinea l'importanza di investimenti adeguati per evitare un futuro caratterizzato da una riduzione dell'accesso all'informazione politica e istituzionale.

© Iltempo.it - FIEG: legge di Bilancio, risorse ai giornali per evitare un futuro con meno informazione

Roma, 15 dicembre 2025 - “Nelle prossime ore il Parlamento sarà chiamato ad esprimersi sulle risorse da destinare ai giornali: è questo il momento per evitare un futuro che metta a rischio l'informazione, con rischio di black out della conoscenza della attività politica e di Governo”, ha dichiarato Andrea Riffeser Monti, Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali. “Rivolgo pertanto un ennesimo invito al Governo e a tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, perché si garantiscano ai giornali e all'informazione di qualità adeguate risorse perché con meno informazione ci sarà meno libertà e meno democrazia”. Iltempo.it

Fieg: potenziare nella legge di Bilancio gli strumenti di sostegno all’editoria messi in campo negli scorsi anni - Il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti: «É forte il rischio che il prossimo anno molti giornali siano costretti ad interventi di ristrutturazione, con inevita ... milanofinanza.it