Fiazza Lega | Zero risposte

In seguito all'intervista di de Pascale pubblicata dal Carlino, Fiazza della Lega ha espresso insoddisfazione, evidenziando la mancanza di concretezza e risposte alle aspettative dei cittadini. Le sue parole sottolineano una crescente frustrazione nei confronti delle interlocuzioni politiche, invitando a un maggiore impegno e chiarezza da parte delle istituzioni.

"Leggendo l’intervista di de Pascale pubblicata dal Carlino, ho l’impressione che manchino concretezza e risposte alle attese dei cittadini". Durissimo il commento di Tommaso Fiazza (foto), consigliere regionale della Lega, al bilancio di un anno di lavoro fatto dal governatore de Pascale. "Sulla casa si parla di costruire più in altezza e di nuove regole, ma prima bisognerebbe ascoltare imprenditori e Comuni, che ogni giorno si scontrano con una legge urbanistica voluta da Bonaccini e che lo stesso de Pascale aveva promesso di sistemare – mette in fila il primo tema, Fiazza –. Un altro esempio degli errori di questa giunta arriverà già in settimana in aula, con una proposta sugli affitti brevi scritta senza uno studio serio dei dati e senza un vero confronto con il territorio: l’ennesima legge ideologica". Ilrestodelcarlino.it

