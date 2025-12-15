fiamme e paura a bellaria incendio devasta appartamento

Sabato sera a Bellaria si è verificato un incendio che ha interessato un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Torre. L'evento ha suscitato grande paura tra i residenti, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio.

Grande paura sabato sera a Bellaria, dove un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Torre. L’allarme è scattato poco dopo le 22, quando alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata la richiesta di intervento per un rogo già ben visibile e accompagnato da una densa colonna di fumo. Sul posto è arrivata in breve tempo la prima squadra supportata da un’autobotte. All’arrivo degli uomini del 115, le fiamme avevano già interessato buona parte dell’appartamento e il fumo aveva saturato completamente gli ambienti. I pompieri si sono messi al lavoro per spegnere l’incendio e verificare che non ci fossero persone all’interno, mentre veniva messa in sicurezza l’intera area. Ilrestodelcarlino.it

