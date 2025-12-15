Festival Salmastro | omaggio a Italo Calvino con Marcovaldo interpretato da Peppe Servillo

Il Festival Salmastro, alla sua prima edizione, anima la città romagnola con incontri, spettacoli e dialoghi dedicati alla letteratura. Tra gli eventi in programma, un tributo a Italo Calvino con l'interpretazione di “Marcovaldo” da parte di Peppe Servillo, offrendo al pubblico un'occasione unica di approfondimento e riflessione sul grande scrittore italiano.

Si avvia al termine la prima edizione del festival letterario Salmastro, che anima la città romagnola dal mese di ottobre con incontri, spettacoli e conversazioni dedicate alla letteratura. Il penultimo appuntamento è previsto per giovedì 18 dicembre al Teatro Comunale di Cervia con una serata. Ravennatoday.it

