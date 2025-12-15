Festival Salmastro | omaggio a Italo Calvino con Marcovaldo interpretato da Peppe Servillo
Il Festival Salmastro, alla sua prima edizione, anima la città romagnola con incontri, spettacoli e dialoghi dedicati alla letteratura. Tra gli eventi in programma, un tributo a Italo Calvino con l'interpretazione di “Marcovaldo” da parte di Peppe Servillo, offrendo al pubblico un'occasione unica di approfondimento e riflessione sul grande scrittore italiano.
Si avvia al termine la prima edizione del festival letterario Salmastro, che anima la città romagnola dal mese di ottobre con incontri, spettacoli e conversazioni dedicate alla letteratura. Il penultimo appuntamento è previsto per giovedì 18 dicembre al Teatro Comunale di Cervia con una serata. Ravennatoday.it
In occasione del Festival Letterario SALMASTRO PEPPE SERVILLO con Cristiano Califano nello spettacolo teatrale “Marcovaldo” Giovedì 18 Dicembre - Teatro comunale di Cervia Ore 20.45 dalle ore 19.30 - Aperitivo gratuito riservato ai partecipanti all’event - facebook.com facebook