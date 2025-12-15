Festival di Sanremo 2026 | i Big e le sfide Giovani

Al via il Festival di Sanremo 2026, con i Big e le nuove proposte pronti a sfidarsi sul palco. Dal Casinò di Sanremo sono stati annunciati i brani dei partecipanti, mentre la finale di Sarà Sanremo, condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, ha concluso la prima fase della kermesse. Un'edizione ricca di attese e novità.

© Gbt-magazine.com - Festival di Sanremo 2026: i Big e le sfide Giovani Dal Casinò di Sanremo annunciati i brani dei Big e le nuove proposte. Dal Teatro del Casinò è andata in scena la puntata finale di Sarà Sanremo, condotta da Carlo Conti insieme a Gianluca Gazzoli. Una serata che ha intrecciato emozioni e attese: da un lato le sfide dei sei finalisti di Sanremo Giovani, dall’altro l’annuncio dei titoli dei brani dei trenta Big che saliranno sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026. I debutti e i ritorni dei Big. Settembre ha scelto la fragilità di Vertebre, Raf la promessa di Ora e per sempre, Tredici Pietro la sincerità di Uomo che cade, Tommaso Paradiso la difesa dei sentimenti con I Romantici. Gbt-magazine.com Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026 Festival di Sanremo 2026, ecco i titoli e la presentazione dei 30 Big in gara. Angelica Bove e Nicolò Filippucci promossi tra le Nuove Proposte - Svelati i titoli delle canzoni dei 30 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026. ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big in gara - Scopriamo insieme i titoli delle canzoni dei 30 Big di Sanremo 2026, da Patty Pravo a Tommaso Paradiso ecco come si intitolano le loro canzoni ... gazzetta.it

“Settembre torna sul palco di #Sanremo con “Vertebre" #SaràSanremo #Sanremo2026 Dal profilo social di Festival di Sanremo - facebook.com facebook

I due vincitori di Area Sanremo che accedono alla categoria Nuove Proposte di #Sanremo2026 sono: • Mazzariello • Blind, El Ma & Soniko Ci vediamo a Sanremo x.com