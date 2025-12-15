Festa regionale Pd Sicilia l' ex ministro Speranza | Dobbiamo difendere il servizio sanitario nazionale

Durante la Festa regionale del Pd Sicilia a Catania, l’ex ministro Roberto Speranza ha espresso la sua preoccupazione per lo stato del servizio sanitario pubblico, sottolineando l’importanza di difenderlo. Le sue parole sono state al centro di un intervento che ha suscitato attenzione sulla situazione del sistema sanitario nazionale.

"Sono molto preoccupato per il nostro servizio sanitario pubblico". Lo ha detto l'ex ministro della Salute e attuale deputato alla Camera Roberto Speranza, intervenendo ieri a Catania nell'ambito della Festa regionale Pd Sicilia, intervistato dal giornalista Luca Ciliberti. "Nel mondo - ha detto.

