Festa in piazza colazione e concerto | così il Capodanno a Cortona

Cortona si appresta a vivere il Capodanno con una serie di eventi tradizionali e coinvolgenti. La città si prepara a celebrare il passaggio al nuovo anno con la festa in piazza, una colazione speciale al Museo e un concerto della Cor Orchestra, offrendo un programma ricco di momenti di festa e musica.

È tutto pronto per le feste di Capodanno. Cortona si prepara con gli ormai classici tre eventi che scandiscono il passaggio fra il vecchio e il nuovo anno: la festa in piazza, la Colazione al Museo e il Concerto della Cor Orchestra. Le iniziative sono state presentate dal sindaco Luciano Meoni. Arezzonotizie.it

Capodanno ricco: a Cortona festa in piazza, Colazione al Museo e Concerto - Da San Silvestro al primo dell’anno, si parte in piazza della Repubblica con i deejay di Radio Mitology, al Maec è Curtun Brunch e la Cor Orchestra dà il via al nuovo anno ... lanazione.it