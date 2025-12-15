Festa degli auguri del Rotary Club Palermo–Montepellegrino | il valore della comunità

La festa degli auguri del Rotary Club Palermo–Montepellegrino è stata un momento di grande significato, andando oltre la semplice convivialità. Un’occasione per riscoprire il valore della comunità, condividere emozioni e rafforzare legami umani e culturali, in un’atmosfera di spirito di solidarietà e appartenenza.

La festa degli auguri del Rotary Club PalermoMontepellegrino ha rappresentato molto più di un tradizionale appuntamento conviviale, configurandosi come un momento di straordinaria intensità culturale, spirituale e umana, capace di restituire pienamente il senso più autentico dell’essere. Palermotoday.it

