Ferrari Leclerc chiaro in vista del 2026 | le parole del pilota sul futuro
Charles Leclerc ha condiviso le sue impressioni sul futuro della Ferrari e sul progetto a lungo termine in vista del 2026. Dopo un’annata difficile, il pilota monégasco si concentra sulle prospettive e sugli obiettivi della squadra, offrendo uno sguardo chiaro e determinato sul percorso che li attende nei prossimi anni.
Charles Leclerc, dopo un anno da dimenticare, ha parlato del 2026 e ha rilasciato dichiarazioni ben precise: ecco cosa pensa del futuro. Il 2025, in casa Ferrari, non è andato minimamente secondo i piani e sia Charles Leclerc sia Lewis Hamilton hanno vissuto un anno deludente in termini di risultati. Il monegasco ha però già la mente rivolta al futuro e ha rilasciato dichiarazioni nette in vista del 2026 che si sta rapidamente avvicinando. Leclerc netto: “Ferrari nella situazione di ora o mai più”. Charles Leclerc, a ‘Motorsport.com’, ha dichiarato: “Potremo avere una macchina in grado di vincere? Sì, ci credo. Sportface.it
Charles Leclerc arriving in a Ferrarri at the restaurant in Monaco
