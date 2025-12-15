Ferrari Leclerc chiaro in vista del 2026 | le parole del pilota sul futuro

Charles Leclerc ha condiviso le sue impressioni sul futuro della Ferrari e sul progetto a lungo termine in vista del 2026. Dopo un’annata difficile, il pilota monégasco si concentra sulle prospettive e sugli obiettivi della squadra, offrendo uno sguardo chiaro e determinato sul percorso che li attende nei prossimi anni.

Charles Leclerc, dopo un anno da dimenticare, ha parlato del 2026 e ha rilasciato dichiarazioni ben precise: ecco cosa pensa del futuro. Il 2025, in casa Ferrari, non è andato minimamente secondo i piani e sia Charles Leclerc sia Lewis Hamilton hanno vissuto un anno deludente in termini di risultati. Il monegasco ha però già la mente rivolta al futuro e ha rilasciato dichiarazioni nette in vista del 2026 che si sta rapidamente avvicinando. Leclerc netto: “Ferrari nella situazione di ora o mai più”. Charles Leclerc, a ‘Motorsport.com’, ha dichiarato: “Potremo avere una macchina in grado di vincere? Sì, ci credo. Sportface.it

Charles Leclerc arriving in a Ferrarri at the restaurant in Monaco

F1. Ferrari, l’affondo di Arrivabene: “Leclerc sarà campione altrove. Se non hai la macchina, non prendere Hamilton” - Dal sogno Hamilton ai dubbi sul futuro: Arrivabene svela cosa non funziona davvero a Maranello e perché Leclerc potrebbe vincere altrove ... msn.com