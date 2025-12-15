Fermo pesca le reazioni | Scongiurata a catastrofe

Il fermo pesca deciso dalle autorità ha suscitato reazioni contrastanti tra operatori e istituzioni. Mentre alcuni sottolineano l'importanza di misure mirate per tutelare le risorse marine, altri evidenziano le conseguenze economiche e sociali. In questo contesto, le dichiarazioni di Orbetello riflettono un sentimento di soddisfazione per aver evitato una crisi maggiore.

© Lanazione.it - Fermo pesca, le reazioni: "Scongiurata a catastrofe" ORBETELLO "Quando si governa seriamente, i risultati arrivano. E arrivano con i fatti, non con le parole". Così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Luca Minucci commenta l'esito del Consiglio Agrifish che ha visto il Governo italiano ottenere una significativa revisione della proposta europea sui giorni di pesca. "La proposta iniziale della Commissione UE – che prevedeva un taglio del 64% delle giornate di pesca – avrebbe messo in ginocchio le marinerie italiane, comprese quelle della nostra costa. Grazie al lavoro del ministro Francesco Lollobrigida e del sottosegretario Patrizio La Pietra, quel taglio è stato ridotto al 39%, aprendo inoltre alla possibilità di compensazioni che consentiranno, di fatto, di garantire ai pescatori italiani le stesse giornate di pesca del 2024".