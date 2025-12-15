Ferito a morte in agguato a Napoli domani fiaccolata in città

Domani a Napoli si svolgerà una fiaccolata in memoria di Umberto Catanzaro, il 23enne vittima di un agguato nei Quartieri Spagnoli lo scorso settembre. La manifestazione, che partirà da Piazza Montecalvario e si concluderà alla Prefettura, vuole ricordare il giovane e sensibilizzare sulla sicurezza nelle zone della città colpite dalla criminalità.

Tempo di lettura: 2 minuti Partirà da Piazza Montecalvario e arriverà fino alla Prefettura di Napoli la fiaccolata in ricordo del 23enne Umberto Catanzaro, gravemente ferito a colpi d’arma da fuoco in un agguato scattato nei quartieri Spagnoli di Napoli, lo scorso settembre, e morto il 17 novembre nell’ospedale Vecchio Pellegrini. L’iniziativa organizzata dalla famiglia di Umberto, assistita dagli avvocati Concetta Vernazzaro e Sergio Pisani, prenderà il via alle 18. “Il 15 settembre 2025, – ricorda un comunicato – Umberto si trovava in auto ai Quartieri Spagnoli quando è stato vittima di un inspiegabile agguato da parte di diversi soggetti armati, tra i quali risulterebbero esserci anche dei minorenni. Anteprima24.it

