Ferguson sottotono Energia Cambiaghi Dallinga spento

Nel match tra Ferguson e Cambiaghi, spiccano le prestazioni di Ravaglia, autore di uscite tempestive e decisive, e di Dallinga, apparso meno brillante. Ravaglia si distingue anche per aver negato a Cabal il raddoppio al 91%, mantenendo il risultato in equilibrio e determinando l’andamento della partita.

RAVAGLIA 6,5. Uscite quasi tempestive. Incolpevole sulla zuccata di Cabal. Nega al colombiano il 2-0 al 91'. ZORTEA 5,5. Tanta energia sulla fascia, un assist (non sfruttato) per Dallinga e al 46' un siluro che Di Gregorio devia sulla traversa. Ma pesa l'amnesia difensiva su Cabal che lo castiga. HEGGEM 5. David lo manda spesso fuori giri. Sfinito, si aggrappa a Openda lasciando i compagni in 10. LUCUMI 6,5. In campo con le stampelle, decisivo in un paio di chiusure. Sul pezzo. MIRANDA 5,5. Duella con Conceicao soffrendo la rapidità del furetto bianconero. MORO 5,5. Playmaker basso, che si sovrappone alla linea di difesa.

Una Roma completamente sottotono si fa beffare a Cagliari, con un gol a 10 minuti dalla fine della partita, dopo essere rimasta in 10 uomini per gran parte del secondo tempo.