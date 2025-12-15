Federico Mello | I media? Serve una resistenza digitale contro l' angolo cieco con palinsesto estremo e personalizzato che ci propongono

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
federico mello i media serve una resistenza digitale contro l angolo cieco con palinsesto estremo e personalizzato che ci propongono

© Vanityfair.it - Federico Mello: «I media? Serve una resistenza digitale contro l'angolo cieco, con palinsesto estremo e personalizzato, che ci propongono»

In Arretriamo nel futuro. Breve guida alla merdificazione dei media, uscito per Edizioni BIT, il giornalista ripercorre anni e casi che mostrano come i media siano caduti nell’era dell’algoritmo. Vanityfair.it

Federico Mello su Grillo e Casaleggio

Video Federico Mello su Grillo e Casaleggio

Chiara Ferragni, crolla "l'olimpo mediatico"? Mello: figli "spalmati" ovunque - Non si fa che parlare di Chiara Ferragni, l'influencer più seguita d'Italia, ora finita nell'occhio del ciclone per il pandoro- iltempo.it