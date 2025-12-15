FC 26 SBC | Leicy Santos Indistruttibili 86 OVR – Regista Colombia NWSL

È disponibile la SBC per sbloccare Leicy Santos Indistruttibili (86 OVR), una giocatrice versatile e bilanciata, perfetta come regista o centrocampista centrale. Questa carta offre un'ottima combinazione di agilità e capacità di gioco, rappresentando un'ottima scelta per rafforzare il reparto centrocampo nel tuo Ultimate Team.

È disponibile la SBC per sbloccare Leicy Santos Indistruttibili (86 OVR), una trequartista o centrocampista centrale estremamente ben bilanciata, ideale per chi cerca un Playmaker agile con ottimi link in Ultimate Team. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Indistruttibili Leicy Santos 86 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 86 OVR CAM, CM 4 4 Regista, Attaccante ombra DRI 87, PAS 86, VEL 86, FIS 82 La Sfida da Completare. La SBC è composta da un'unica sfida con requisiti facili da soddisfare, richiedendo un fodder di rating medio-basso e una carta Forma Smagliante.

