© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC AGGIORNAMENTO: Winter Provisions Upgrade – Fodder a Basso Costo Ripetibile!

È disponibile la SBC “Winter Provisions Upgrade”, un’opzione conveniente e ripetibile per rifornire la tua scorta di giocatori Oro Comuni e Rari, ideali per completare altre SBC a basso rating o scambiarli per upgrade più costosi. Durata: 18 giorni.. Ripetibile: Sì, 4 volte in totale. (Si riattiva dopo 1 giorno).. Premio: 1x Pacchetto scorta invernale (Non scambiabile).. Contenuto del Pacchetto Scorta Invernale. Il pacchetto premio contiene una quantità massiccia di fodder di rating basso, utilissimo per le SBC che richiedono molte carte (ad esempio gli upgrade di Lega o i Player Pick a basso rating): 15 Oggetti Giocatore Oro Comuni. Imiglioridififa.com

attenzione A NON FARE QUESTO ERRORE- LA NUOVA SBC DI EA FC 26!

FC 26 SBC ICONA: Base Icon Matchday Pick – Dalglish o Garrincha - È disponibile una delle SBC Icona più intriganti della stagione: la Base Icon Matchday Pick. imiglioridififa.com