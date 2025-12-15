FC 26 SBC AGGIORNAMENTO | Winter Provisions Upgrade – Fodder a Basso Costo Ripetibile!
È disponibile la SBC “Winter Provisions Upgrade”, un’opzione conveniente e ripetibile per rifornire la tua scorta di giocatori Oro Comuni e Rari, ideali per completare altre SBC a basso rating o scambiarli per upgrade più costosi. Durata: 18 giorni.. Ripetibile: Sì, 4 volte in totale. (Si riattiva dopo 1 giorno).. Premio: 1x Pacchetto scorta invernale (Non scambiabile).. Contenuto del Pacchetto Scorta Invernale. Il pacchetto premio contiene una quantità massiccia di fodder di rating basso, utilissimo per le SBC che richiedono molte carte (ad esempio gli upgrade di Lega o i Player Pick a basso rating): 15 Oggetti Giocatore Oro Comuni. Imiglioridififa.com
attenzione A NON FARE QUESTO ERRORE- LA NUOVA SBC DI EA FC 26!
FC 26 SBC ICONA: Base Icon Matchday Pick – Dalglish o Garrincha - È disponibile una delle SBC Icona più intriganti della stagione: la Base Icon Matchday Pick. imiglioridififa.com
Aggiornamento FC 26: un PlayStyles potenziato, niente più kick-off gol - Cambiamenti importanti in arrivo al gameplay di FC 26: tutte le novità che verranno aggiunte al titolo nel prossimo grande aggiornamento. videogiochi.com
È live l’aggiornamento Winter Offensive di Battlefield 6: Empire State diventa una mappa ghiacciata, arriva la modalità Freeze con gimmick invernale, nuova ascia da ghiaccio e miglioramenti a suono, armi e visibilità. https://gametimers.it/battlefield-6-aggior - facebook.com facebook
Tante novità importanti in arrivo con il Winter Gameplay Update di Sorare 26 Si parla di prize pool confermati per tutta la stagione, aggiornamenti sulla conversione dell’Essence, DNP mitigati per la MLS e nuove regole sugli L15, con impatti diretti sulla c x.com