Favorire la circolazione di pedoni e biciclette | a Lugo approvata la riqualificazione di tre percorsi urbani

La Giunta di Lugo ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di tre percorsi urbani, con l’obiettivo di favorire la circolazione di pedoni e biciclette. Gli interventi riguardano via Brunelli, via Malerbi e alcune vie limitrofe, migliorando la mobilità urbana e la qualità degli spazi pubblici.

La giunta del Comune di Lugo, nella seduta del 4 dicembre, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di tre percorsi urbani: in via Brunelli, in via Malerbi e nelle vie Canaletto, De’ Brozzi, Corelli, Da Ponte.  Si tratta di tre comparti del capoluogo i cui spazi saranno. Ravennatoday.it

