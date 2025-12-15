Fatture sospette e contratti d’oro a Massimo Ferrero la Ternana pronta ad andare in procura

L'inchiesta sull'industria calcistica ha coinvolto Massimo Ferrero e la Ternana, con sospetti su fatture e contratti controversi. La famiglia Rizzo, proprietaria del club, si prepara a presentare un'azione legale, mentre l'indagine dell'Agenzia Giornalistica Italia mette in luce possibili irregolarità nelle transazioni finanziarie legate alla società.

© Ternitoday.it - Fatture sospette e contratti d’oro a Massimo Ferrero, la Ternana pronta ad andare in procura Dopo l'inchiesta dell’Agenzia giornalistica Italia, la famiglia Rizzo - titolare della Ternana calcio – sarebbe pronta a preparare il contrattacco. Secondo quanto raccolto dall’agenzia di stampa, infatti, nei prossimi giorni la società di via della Bardesca dovrebbe presentare un nuovo esposto. Ternitoday.it : , Polizia Locale e Carabinieri sono intervenuti in Via Pallucci: attività senza autorizzazioni, targhe sospette, costruzioni abusive. La titolare è stata denunciata e multata pe - facebook.com facebook