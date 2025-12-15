Fatemi dire una cosa Andrea Delogu sorpresa ad Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

Durante l'ultima edizione di Ballando con le stelle, i pronostici sono diventati protagonisti, alimentando discussioni e commenti tra i partecipanti e il pubblico. Tra sorprese e previsioni, Andrea Delogu si è lasciata andare a un'inaspettata dichiarazione rivolta ad Antonella Clerici, aggiungendo un tocco di sorpresa e curiosità a questa stagione del programma.

In questa edizione di Ballando con le stelle il tema dei pronostici è diventato quasi centrale, tra commenti, previsioni e prese di posizione che spesso fanno discutere. Non sempre, però, chi esprime un’opinione lo fa da una posizione ufficiale o con l’intento di influenzare il giudizio del pubblico o della giuria. È il caso di Antonella Clerici, che non è giurata e non ha alcun ruolo nel programma di Milly Carlucci, ma che non ha mai nascosto il proprio affetto e la propria stima nei confronti di una collega impegnata sulla pista del sabato sera. Non è infatti la prima volta che la Clerici spende parole di apprezzamento per Andrea Delogu. Caffeinamagazine.it Anche voi fate così? BarbaraeFancesco Famiglia Noicontre. . Piuttosto che dire ai miei figli, che una cosa è difficile, gliela semplifico Spero che questa ricetta vi piaccia e se la provate fatemi sapere!!! Buonissima giornata #famigliaincucina #immacolata #colazion - facebook.com facebook