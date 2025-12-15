Faro doveva essere e faro è stata | Battocletti oro agli EuroCross

Dalla sua prima apparizione, Faro si conferma come teatro di grandi imprese sportive. La nazionale italiana di cross si è distinta, grazie alla straordinaria performance di Nadia Battocletti, che ha conquistato due ori agli Europei di Lagoa, confermando il ruolo della città come punto di riferimento per l’atletica di alto livello.

Doppio oro agli Europei di cross di Lagoa: la compagine italiana, atterrata all’aeroporto di Faro, ha trovato in Nadia Battocletti il faro verso il successo. L’atleta di Cles si ritaglia un posto nella storia della corsa campestre: 6 volte a medaglia nella rassegna continentale (2 juniores, 2 under 23 e 2 senior). Faro Battocletti: sei ori in carriera. La mezzofondista è la quarta nella storia del torneo a bissare il titolo assoluto dopo averlo conquistato: prima di lei solo Fionnuala Britton (2011-2012), Yasemin Can (2016-2019) e Karoline Bjerkeli Grovdal (2021-2023). Su un tracciato anomalo di 7,470 km (curve a ripetizione, terra battuta e brevi tratti in erba), l’azzurra ha interpretato ogni segmento alla perfezione. Sportface.it

