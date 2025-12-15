Fare storia

Giovedì 18 dicembre alle 10.30, nell’Aula Magna di Palazzo Luzzatto Dina, si svolgerà l’evento “Fare Storia: un mestiere a più voci”. L’iniziativa è rivolta principalmente agli studenti delle scuole superiori, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto sul percorso universitario e le professioni legate allo studio della storia.

© Padovaoggi.it - "Fare storia" Giovedì 18 dicembre alle 10.30, nell’Aula Magna di Palazzo Luzzatto Dina, si terrà l'evento “Fare Storia: un mestiere a più voci”, rivolto soprattutto agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di secondo grado alle prese con la scelta del percorso universitario. Un incontro con gli. Padovaoggi.it CHE COS'È LA STORIA, FARE STORIA? “Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: decima puntata - Racconta storie di persone, comunità e associazioni “ Maestri del Fare ” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Davide Laurino. infocilento.it Fare storia: un mestiere a più voci - evento consigliato da Il Bo Live, il magazine ufficiale dell’Università di Padova. ilbolive.unipd.it

A #Natale non fare come Calenda: fai conoscere la storia di #EnricoBerlinguer e dei comunisti italiani! Regala o regalati #PerEnricoPerEsempio, il libro bestseller su Enrico #Berlinguer bit.ly/ber-book-25 Proprio qualche giorno fa ci è arrivata una nuova rec - facebook.com facebook

Le narrazioni di questo libretto sono esempi emblematici del fare Storia: che esse siano vere o espediente narrativo, riescono tutte nell'intento di raccontare i paradossi, i dettagli e le piccole storie, che svelano i retroscena, propri del fare ricerca storica. @edizi x.com