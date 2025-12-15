Fare queste idiozie in un posto così piccolo non ha senso | di nuovo rubata l' insegna dell' Inter club

Nuova sottrazione dell'insegna dell'Inter club di Cividale del Friuli, un locale nato dopo la chiusura del bar Al ponte due anni fa. Giovanni, uno degli appassionati, commenta ironicamente l'episodio, sottolineando come tali gesti siano poco sensati in un contesto così piccolo. La vicenda si inserisce in una serie di episodi di vandalismo che coinvolgono il club.

"Venire in un posto così piccolo a fare queste idiozie non ha senso". A raccontarlo è Giovanni, uno degli appassionati dell'Inter club di Cividale del Friuli, nato dopo la chiusura, due anni fa, del bar Al ponte. "Nella notte tra sabato e domenica – racconta – ci hanno rubato l'insegna della.