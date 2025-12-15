Fare poesia come atto di civiltà una rassegna a Bergamo

A Bergamo prende il via una rassegna dedicata alla poesia come gesto di civiltà. Sette incontri con autori selezionati, guidati dalla regia di Gabrio Vitali, offriranno un viaggio tra parole e emozioni. Si apre giovedì con le liriche chiare e coinvolgenti di Nadia Agustoni, inaugurando un percorso che celebra la poesia come espressione di cultura e sensibilità.

© Ecodibergamo.it - Fare poesia come atto di civiltà, una rassegna a Bergamo L’INIZIATIVA. Rassegna di sette incontri con autori per la regia di Gabrio Vitali. Si inizia giovedì con le liriche limpide di Nadia Agustoni. In calendario, ad aprile, un dialogo tra Vivian Lamarque e Franca Grisoni. Ecodibergamo.it Fare poesia come atto di civiltà, una rassegna a Bergamo - Rassegna di sette incontri con autori per la regia di Gabrio Vitali. ecodibergamo.it

Fare poesia come atto di civiltà, una rassegna a Bergamo - facebook.com facebook