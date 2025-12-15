Farchioni Olii, azienda di Giano dell’Umbria, ha adottato un modello innovativo di inclusione lavorativa, diventando la prima in Umbria a usufruire dello schema di convenzione ex articolo 14 della Legge Biagi. Questa iniziativa permette di rispettare l’obbligo di collocamento mirato attraverso l’affido di commesse a cooperative sociali, promuovendo un’inclusione più efficace e rispettosa.

© Quotidiano.net - Farchioni Olii per l’inclusività: "Non persone da assistere ma veri lavoratori"

FARCHIONI OLII, con sede a Giano dell’Umbria (Perugia), è la prima azienda in Umbria a usare lo schema di convenzione ex articolo 14 della Legge Biagi approvato dalla Regione che permette alle aziende obbligate all’attuazione della Legge 6899 (sul collocamento mirato delle persone con disabilità) di assolvere una parte dell’obbligo non attraverso l’assunzione diretta del lavoratore, ma tramite l’affido di commesse di lavoro a cooperative sociali che assumono le persone “in condizioni di disabilità”. La convenzione è stata stipulata da Farchioni con la Viva Cooperativa, associata a Legacoop Umbria, ed ha visto già il primo lavoratore ad usufruire di questa opportunità con un part time di 21 ore settimanali a tempo determinato della durata di due anni. Quotidiano.net

Farchioni Olii ora e` il tempo della Digital Transformation

Farchioni Olii per l’inclusività: "Non persone da assistere ma veri lavoratori" - FARCHIONI OLII, con sede a Giano dell’Umbria (Perugia), è la prima azienda in Umbria a usare lo schema di convenzione ... msn.com