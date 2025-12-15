© Iodonna.it - ‘Fantastico Medioevo’, da gennaio un viaggio epico e attuale tra le radici lucane

N el tempo in cui tutto sembra correre troppo veloce, c’è una regione che ha scelto di rallentare per ascoltare le proprie radici e trasformarle in cultura e visione. La Basilicata riapre le porte del suo Medioevo – non un’epoca oscura, ma un laboratorio pulsante di idee, scambi e inventiva – e lo fa attraverso un progetto editoriale che è anche un invito al viaggio: Fantastico Medioevo, la nuova collana realizzata con Laterza, in uscita a partire dal 16 gennaio 2026. Fantastico Medioevo, il passato che riporta al presente. guarda le foto Undici volumi accompagneranno i lettori nel corso di tutto il 2026 alla scoperta di personaggi, luoghi e avvenimenti che hanno segnato la storia della Basilicata come crocevia del Mediterraneo. Iodonna.it

