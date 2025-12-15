Fano la protesta per la pace rompe il Natale | immagini voci e uno schermo lungo il corso

A Fano, nel cuore delle festività natalizie, una manifestazione pacifica ha interrotto l'atmosfera di festa lungo il corso. Circa cinquanta persone si sono riunite domenica 14 dicembre per esprimere il loro desiderio di pace e condannare le guerre, portando immagini e voci in un momento di condivisione e testimonianza.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 15 dicembre 2025 - Nel pieno del corso addobbato a festa, tra luci natalizie e vetrine illuminate, una cinquantina di persone si è ritrovata ieri pomeriggio, domenica 14 dicembre, a Fano per chiedere pace e dire no a tutte le guerre. Non un presidio silenzioso, ma una manifestazione dichiaratamente visibile e rumorosa, con microfono, interventi pubblici e un grande schermo, montato lungo il corso, di almeno quattro metri per due, su cui scorrevano immagini, parole e messaggi contro i conflitti in atto nel mondo. Un’azione pensata per interrompere la normalità natalizia del centro storico. Ilrestodelcarlino.it

