Fano due paracadutisti si intrecciano e precipitano a 50 metri dal suolo | Ermes Zampa e Violetta Laiketsion morti sul colpo - VIDEO

A Fano, un incidente tragico ha coinvolto due paracadutisti esperti, Ermes Zampa e Violetta Laiketsion, che si sono intrecciati e sono precipitati da circa 50 metri di altezza. Entrambi sono morti sul colpo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, cercando di determinare se si sia trattato di un guasto tecnico o di un errore umano.

© Ilgiornaleditalia.it - Fano, due paracadutisti si intrecciano e precipitano a 50 metri dal suolo: Ermes Zampa e Violetta Laiketsion morti sul colpo - VIDEO Le due vittime erano paracadutisti esperti, e insieme avevano collezionato molti lanci; si cerca ora di chiarire se sia trattato di un guasto tecnico o di un errore umano Ieri la 63enne Violetta Laiketsion e il 70enne Ermes Zampa si sono lanciati nei cieli di Fano, in prossimità dell’aeroport. Ilgiornaleditalia.it Fano, paracadute si intrecciano durante il lancio: due morti >>>ANSA/ Si intrecciano i paracadute, due morti a Fano - Potrebbero essere stati ripresi in un video gli ultimi istanti dei due paracadutisti precipitati per 50 metri e deceduti nello schianto, dopo che i loro paracaduti si erano attorcigliati: un semplice ... ansa.it

Come sono morti i due paracadutisti a Fano, lo scontro a 300 metri dal suolo e poi lo schianto a terra: «Ermes Zampa e Violetta Laiketsion erano esperti» - Tragedia a Fano, nei pressi del campo d'aviazione dell'aeroporto, poco dopo mezzogiorno: due paracadutisti esperti, un uomo e una donna, l'istruttore Ermes Zampa di Fano e ... leggo.it

Fano, due paracadutisti morti: il dolore e la ricostruzione del direttore Roberto Mascio - facebook.com facebook

#fano, cinque morti (e numerosi incidenti) in 20 anni: erano tutti paracadutisti esperti x.com