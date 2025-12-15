Una coppia di 30enni è stata denunciata dopo essere stata sorpresa a fare sesso in un parcheggio sotterraneo della città. Gli uomini si erano introdotti illegalmente nel luogo, trasformando il pianerottolo in un'alcova improvvisata, dove si dedicavano anche al consumo di alcol, alla presenza di altri utenti del parcheggio.

© Parmatoday.it - Fanno sesso davanti ai passanti in un parcheggio sotterraneo della città: denunciata coppia di 30enni

