Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri in concerto per i pazienti

La Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri ha offerto un concerto speciale dedicato ai pazienti, portando musica e solidarietà all’interno dell’ospedale durante il periodo natalizio. Un momento di vicinanza e condivisione che ha coinvolto la comunità ospedaliera, creando un’atmosfera di calore e speranza in occasione delle festività.

© Anteprima24.it - Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri in concerto per i pazienti Tempo di lettura: < 1 minuto Un’occasione di incontro, musica e vicinanza alla comunità ospedaliera nel periodo natalizio. Con questo spirito, l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ospiterà il concerto di Natale della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania ”, in programma dopodomani, mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 11:00, nell’aula magna della Città Ospedaliera (primo piano, settore B). L’iniziativa, promossa dal Direttore Generale dell’Azienda Moscati, Germano Perito, e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Angelo Zito, è dedicata ai pazienti e a tutti gli operatori sanitari. Anteprima24.it Banda dei Carabinieri in via della Conciliazione a Roma #banda #musica #carabinieri Moscati: concerto di Natale per pazienti e operatori sanitari - Ad esibirsi la Fanfara del 10° reggimento carabinieri Campania ... msn.com

