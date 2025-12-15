Famiglia nel bosco Valditara | Faremo nostre valutazioni ma il Ministero si attiene alle certificazioni scolastiche ufficiali

Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha commentato il caso della famiglia nel bosco a Milano, sottolineando che il Ministero si basa esclusivamente sulle certificazioni scolastiche ufficiali. La vicenda riguarda le dichiarazioni della tutrice dei bambini, che ha affermato che la figlia più grande fatica a scrivere il proprio nome, sollevando interrogativi sulle condizioni educative dei minori.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto oggi a Milano sul caso della famiglia del bosco, dopo le dichiarazioni della tutrice dei bambini secondo cui la più grande sa scrivere a malapena il proprio nome. L'articolo . Orizzontescuola.it

Famiglia nel bosco, altro caso: il blitz nel casolare e il ruolo del culto "Noi è, Io Sono" - Un altro caso, un'altra "famiglia nel bosco. msn.com