famiglia nel bosco mandate i bambini a casa per le feste

Durante il periodo natalizio, mentre il tradizionale presepe si anima a mezzanotte del 24 dicembre, tre bambini anglo-australiani della casa nel bosco di Palmoli sono ancora lontani dalle proprie famiglie, vivendo un Natale diverso e isolato. Questa situazione evidenzia le tensioni e le difficoltà che possono emergere in momenti di festa e riunione familiare.

In tutte le case il Bambinello arriverà al centro del presepe allo scoccare della mezzanotte del 24 dicembre, ma intanto nei giorni che portano a Natale i tre bambini anglo-australiani della casa nel bosco di Palmoli sono tenuti ancora lontani dagli affetti familiari e domestici. Non ci vuole un atto di “bontà” per restituirli alla famiglia, ma solo un pizzico di buon senso, senza scomodare i codici e il gesto nobile di clemenza sovrana calata dall’alto. Non occorrono torroni e panettoni per addolcire il “pasticciaccio brutto” in terra d’Abruzzo: basta una firma che consenta a mamma Catherine e papà Nathan di festeggiare davanti al caminetto la festa più importante dell’anno che esalta il senso della famiglia e della condivisione delle emozioni. Liberoquotidiano.it

