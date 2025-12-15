Famiglia nel bosco il sindaco di Palmoli | Per i bambini abbiamo offerto lezioni individuali a casa
Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha illustrato le iniziative adottate per supportare le famiglie nel contesto attuale, tra cui lezioni individuali a domicilio per i bambini. Intervistato a
A "Mattino Cinque" Giuseppe Masciulli: "Se questa apertura ci fosse stata prima non saremmo arrivati a questo punto". Tgcom24.mediaset.it
Famiglia nel bosco, parla il sindaco di Palmoli - Ore 14 del 24/11/2025
Palmoli, il restauro della casa nel bosco è un “progetto fantasma”. Ma spunta la maestra per le lezioni a domicilio: “Sono pronta” - Famiglia del bosco, non si sblocca il caso di Nathan e Catherine, la coppia anglo- quotidiano.net
Famiglia nel bosco, i figli non conoscono nemmeno l'alfabeto: la proposta del sindaco ai genitori - I figli della famiglia del bosco non conoscono l’italiano e hanno gravi lacune scolastiche. virgilio.it
MattinaRai1. . Il caso della famiglia nel bosco. Dopo vari incontri i genitori hanno accettato i vaccini e una maestra a domicilio per i loro bambini. Ai microfoni di #StorieItailane parla Simone Agostino, il geometra che si è offerto di fare i lavori per rendere l’abita - facebook.com facebook
Famiglia nel bosco, l’appello a due mesi dalla separazione. “Vogliamo rivedere i nostri figli” x.com