Falsi di lusso online smantellato a Siracusa business da oltre 2 milioni di euro | sequestrata anche una Lamborghini

La Guardia di Finanza di Siracusa ha smantellato un vasto network di vendita online di prodotti di lusso contraffatti, sequestrando beni per oltre 2 milioni di euro, tra cui una Lamborghini. L'operazione, condotta con la procura locale, ha portato alla scoperta di un business illecito che sfruttava piattaforme digitali per distribuire falsi di alta gamma.

Operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura. La Guardia di Finanza di Siracusa, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica, ha scoperto e bloccato un articolato sistema di commercio online di prodotti di lusso contraffatti, capace di generare profitti per oltre 2 milioni di euro. Tre indagati e sequestri per circa 300 mila euro. L'operazione, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha portato alla denuncia di tre soggetti – due residenti a Siracusa e uno a Catania – per ricettazione e vendita di merce contraffatta.

