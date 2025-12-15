Fallout | Stagione 2 il primo episodio verrà rilasciato in anticipo ecco il nuovo orario di lancio

Amazon e Bethesda hanno annunciato un cambio di programma per il debutto di Fallout: Stagione 2. Il primo episodio della serie sarà disponibile in anticipo rispetto alla data inizialmente prevista, sorprendendo i fan con un nuovo orario di lancio.

Amazon e Bethesda hanno annunciato un cambiamento a sorpresa per il debutto di Fallout: Stagione 2. Il primo episodio della nuova stagione sarà rilasciato in anticipo rispetto all'orario inizialmente previsto. Non si tratta di un anticipo di giorni, ma di alcune ore che modificano sensibilmente il momento del lancio. La data ufficiale resta invariata per molti territori, Italia compresa. A cambiare è l'orario, ora decisamente notturno per il pubblico europeo. Secondo l'annuncio ufficiale, la premiere della seconda stagione andrà in onda negli Stati Uniti il 16 dicembre alle 18:00, ora del Pacifico.

