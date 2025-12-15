© Today.it - Fallout 2

I nuovi episodi ricominciano dall’epico finale della prima stagione e trasporteranno il pubblico in un viaggio attraverso il deserto del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas. Il Ghoul Cooper Hoawrd è sempre alla ricerca di Barb e sua figlia, e a proposito di ricongiungimenti. Today.it

Fallout Season Two Official Trailer | Prime Video

Quando esce Fallout 2? La line-up di tutti gli episodi in streaming su Prime Video - Scoprite quando usciranno tutti gli episodi dell'attesissima seconda stagione della serie tv di Fallout firmata Prime Video. serial.everyeye.it