faenza col suo camion investe e uccide un operaio in bici non mi sono accorto di nulla

A Faenza, un incidente mortale ha coinvolto un operaio di 62 anni investito da un camion. Il conducente, un uomo di 47 anni residente a Cesena, è stato denunciato per omicidio stradale e fuga. L’incidente si è verificato in via Granarolo, mentre l’operaio si recava al lavoro in bicicletta.

Ravenna, 15 dicembre 2025 – Un camionista 47enne residente a Cesena è stato denunciato nel primo pomeriggio per omicidio stradale e fuga da incidente con esito mortale con l'accusa di essere il pirata della strada che in via Granarolo a Faenza, in provincia di Ravenna, diverse ore prima aveva investito un operaio 62enne di origine tunisina e residente in zona, il quale stava andando a lavorare in bici. Il corpo visto dai passanti sul ciglio della strada . L'allarme è scattato verso le 6.30 quando alcuni passanti hanno notato un corpo sul ciglio della strada vicino a una bicicletta e hanno allertato il 112. Ilrestodelcarlino.it

